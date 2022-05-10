【港元定存】虛擬銀行搶吸港元 3個月港元定存最高息達6.8厘

▲ :兩間虛擬銀行齊加港元定存息，令搶存戰升級。

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市料零售綠債 （新上市編號：04252） 的向隅退還資金約129億元，3間大小銀行近日爭相出招，冀搶攻這涉資逾百億元的商機。平安 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），昨天（5月9日）加3個月及4個月港元定存年息0.2厘，新息率至重返1厘關，跟6個月年息看齊。至於TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank）則搶長錢，上周六（7日）新推9個月港元定存年息1.5厘。

而工銀亞洲更早於上周五（6日）率先推綠債退款優惠，包括98天年息1厘及288天年息1.5厘，起存額為10萬元，優惠至5月底。

上周五綠債已截止認購，據政府的初步統計，接獲約328.8億元認購額，若扣除上限200億元的發行額，即大約有128.8億元的退還資金，料於下周二（17日）開始向捧場客退還餘額。

此外，比併港元定存3個月年息，目前罕現由兩間虛擬銀行雄霸冠亞榜，依次為眾安（ZA Bank）的6.8厘，小米 （01810） 旗下虛銀天星（Airstar Bank）夥拍八達通推兩厘息，兩行皆針對全新客戶，且撼贏富邦的1.25厘。

綜觀5月開局至今，已多達9間大小金融機構出擊，包括招商永隆、大新 （02356） 、工銀亞洲、星展、交銀香港、大眾銀行、大眾財務、匯立，以及PAOB，齊加不同存期的年息。

專家指，港股今早曾急瀉800點，恒指失守兩萬點，令資金逃離股票市場。此外，港滙於上周六凌晨已觸及7.85的弱方兌換保證範圍，港美息差拉闊誘發套息交易，走資之憂再起。業界除了瞄準零售綠債約129億元的向隅退款，且力搶避險的游資，遂紛紛加息搶攻。

港元定存經歷新一輪加息戰，目前兩年期年息以招商永隆的2.3厘最高，一年期息率是招商永隆及富邦的2.1厘齊膺雙冠王，半年期年息是東亞 （00023） 的1.5厘居首，3個月年息是眾安的6.8厘稱冠，1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘奪冠，但須指定理財戶先參加特定的股票獎勵計劃等附帶條件，而7天期的高息王是集友旗下5.8厘年息。

展望市况，後市仍繫於美息及中港經濟前景。華僑銀行經濟師謝棟銘認為，上海疫情依然反覆，部分地區再次進入靜默期至今天（5月10日）。北京加碼盡快實現社區面清零，朝陽區表示將進一步提升管控措施。而本周內地陸續公布4月份經濟數據，將提供疫情對經濟衝擊的具體線索。

此外，本港經濟方面，財政司司長陳茂波指，本周五（13日）將下調香港今年的經濟增長預期，受聯儲局激進收緊貨幣政策、地緣政治緊張局勢及全球通脹上升等不利因素影響，之前政府的經濟增長預測在2%到3.5%。香港PMI在連續三個月收縮後，從3月的42反彈至4月的擴張區51.7，但3月零售額卻按年下跌13.8%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪