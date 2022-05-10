【ET講股通】孫運喜：美股熊市（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美股上周四一度跌逾千點後未止跌，道指周五續軟收跌近百點，上日再下挫逾650點。納指由高位回落近兩成八，已步入技術性熊市，標指調整跌穿4000關，港股低開701點後跌幅收窄，半日跌565點，報19436點，臨近尾市跌幅不足300點。美股熊市，港股怎部署？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：09 - 港股今日市況速覽 科指跑輸大市

02：08 - 港股失兩萬 跌市成交增

02：30 - 美股熊市成因一：俄烏局勢不見好轉跡象 糧食、能源價格拖累美股

04：50 - 美股熊市成因二：通脹未見緩解 市場憂慮升溫

05：38 - 美股熊市成因三：美國聯儲局激烈加息

06：37 - 納指已成熊市 標指步向熊市

07：19 - 美國銀行、高盛、大摩齊唱淡 美股形勢中線料下行

09：30 - 內地A股股市表現不錯 成港股跌幅收窄的主要動力

10：31 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 走勢是否杯與柄？走勢點睇？上望咩位？

13：38 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 可以吼？

18：47 - 觀眾問股：長飛光纖 （06869） VS 康師傅 （00322）

24：05 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 、建設銀行 （00939） 、太平洋航運 （02343） 點睇？

30：34 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15.8元有貨要放？

33：01 - 港股收市市況速報 港股失前浪底阻力支持料再走弱

34：40 - 明日有機會反彈補裂口19973點 港股小漲大回、整固未完續尋底

35：47 - 潛力股推介：華潤醫藥 （03320）

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港股失守20000關，恒指一度跌約800點，及後跌幅收窄，全日跌368點，收報19633點，大市總成交1,436億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股全綫捱沽，恒生科指一度低見3755點，京東 （09618） 收市跌8.2%。猶幸內銀、內需股力撑大市，建行 （00939） 靠穩，華潤啤酒 （00291） 升3.5%。

美股熊勢難改 中線恐續試低位

跌市主因美股熊市襲全球，納指昨晚跌4%，標指跌3%，拖累全球股市下跌。美滙指數續向上，資金流出新興市場。美股熊市相信難有改善：

一、俄羅斯5月9日衛國戰爭勝利紀念日，未見西方媒體宣稱的俄羅斯向烏克蘭宣戰，惟俄烏局勢亦未見好轉，對能源、食品價格衝擊持續；

二、美國通脹未見明顯改善，市場緊盯明日最新CPI數據，市場預期按年變幅有一定回落，儲局主席鮑威爾亦聲言核心通脹峰值已現；

三、儲局繼續激進加息，5月加0.5厘為22年來最大加幅，即使鮑威爾排除一次加息0.75厘的選項，惟期貨價格反映儲局超過8成機會將加息0.75厘。

美股熊勢恐難扭轉，納指較高位已累跌25%，標指跌16%。陸續有大行唱淡美股，美銀指歷史性崩盤將持續，美股頭4個月表現為1939年以來最差。高盛則指美股將繼續流血不止，最新料標指將跌至3600點。大摩亦指熊市未結束，標指將下試3800點；若經濟萎縮，則恐見3400點。

藥物股轉俏 潛力股吼華潤醫藥

內地股市低開高收，支持港股低位反彈，不排除恒指明天有條件反彈，之後續整固尋底，但料可守3月中低位。

潛力股可留意華潤醫藥 （03320） ，股價升5.4%至4.32元，突破頭肩底形態，短線或回試後抽，回落至4元水平可考慮吸納，以3.65元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、創科、建行、康師傅、信義玻璃、太平洋航運、龍源電力。立即觀看】

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