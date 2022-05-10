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【網民熱話】買外賣遇兩母子 被嘲不用功讀書便要送外賣 港男：香港職業歧視好嚴重

理財智慧 17:27 2022/05/10

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職業無分貴賤，這句話很多人都會說，但又有多少人真的能夠做到？近日就有網民在討論區發文指買外賣時被誤會是外賣員，更被嘲笑是不用功讀書的結果，因而感慨香港的職業歧視問題很嚴重，很多人說著平等卻用職業薪金來把人分做不同等級。

樓主經歷：

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【職場熱話】上班吃零食被投訴 HR要求辦公室須戴上口罩 打工仔不滿：食零食都無自由下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「狗眼看人低，特別黑人憎。疫情無堂食、無外賣員送食物等食塞米，住屋不又是地盤佬起，無地盤佬等瞓街」、「香港人即使有錢或窮質素普遍都是低」、「香港人一向最勢利最自私最白鴿眼」、「香港人根本心目中分好等級，只是近年仇富，所以少人說出口，於是就在人面前扮友善」。

亦有網民指「個人認為做人做事對得住良心最重要，很多人都是上流人士下流人」、「每份工作都辛苦，每一份工作都值得被尊重」、「這個母親一看都知道知識水平低，有錢人心裏面看不起你也不會說出口」、「職業都有分高低階級，歧視每個地方都會有，香港來說不算嚴重，可能你碰巧遇到而已」；有網民稱「這樣教孩子其實很正常，只不過在別人面前說就不太好」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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