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【職場熱話】同事「瞓過龍」要求WFH 不獲批竟轉請病假 被斥厚面皮

理財智慧 17:27 2022/05/10

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相信一眾打工仔上班那麼辛苦，每天早上起床總想能睡多點，不知你們又有否試過睡過龍因而導致上班遲到呢？近日就有網民在討論區發文指有同事因睡過龍又不想上班遲到竟然要求在家工作一天，上司不批准便改為請病假，因而不滿該同事的作為。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH都要化妝？ 港女不用見客沒化妝  上司怒斥不尊重工作下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「若遲到在下班時間補回時間便可以了」、「傻的才會和別人說遲到請病假」、「唔知醒，好厚面皮」、「擺明車馬呃病假，炒得」。

亦有網民認為「現在打工還要怕遲到？人坐在公司就是工作？難怪香港中小企業無進步」、「其實是不是有工作一定要在公司才做到，WFH做不到？我們公司從來都不管我們在哪裡，總之能做好工作就可以」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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