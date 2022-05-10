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【虛擬銀行】WeLab Bank首季轉錄淨利息收入　智能理財GoWealth冀6月推　入場門檻100元　

Hot Talk 15:30 2022/05/10

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【虛擬銀行】WeLab Bank首季轉錄淨利息收入　智能理財GoWealth冀6月推　入場門檻100元

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）去年錄得淨利息支出622.3萬元，按年擴近2.8倍。行政總裁李家達表示，該行今年1月開始轉為錄得淨利息收入，而今年首季該行整體收入已按季增長3倍，貸款業務方面，該行今年4月底的貸款較去年12月底增長60%，有信心貸款於今年底能按年增長兩倍，他繼續維持該行能於2024年達到收支平衡的預測，料屆時利息收入和非利息收入各佔整體收入一半。

GoWealth已入沙盒試業階段

該行早前宣布名為GoWealth的智能理財顧問服務已進入沙盒試業階段，李家達表示，希望6至7月能正式推出市場，全面投入服務，入場門檻只需100元。他指GoWealth提供端對端服務，包括協助客戶訂立財富目標、運用投資組合（portfolio）、買賣基金，以至監察整個財富增長的狀態，客戶可經該行的手機app使用，而該服務的投資組合相對於客戶自行在銀行買賣單一基金，能為客戶帶來較多元化的投資，投資表現亦較穩定。

他稱，該服務背後是該行與安聯環球投資合作，共同建立可基於市場不同情境而展望未來50年市場動向和走勢的投資引擎，該引擎可據客戶風險水平、胃納、個人投資狀況，計算達到其財富目標的機率，加上引擎展望未來市場走勢，而向客戶推介模型投資組合，客戶投資後，引擎亦隨着市況變化，可協助客戶調節、重整投資組合，令客戶更易達財務目標。至於收費水平，則待服務正式推出才公布。

GoWealth投資引擎有12個預設模型投資組合

據該行手機App展示的GoWealth試用版面，顯示會為用戶提供環球投資建議方案，涵括由頂尖基金公司提供的多元化基金組合，為客戶投資目標提供「智動」導航，客戶透過GoWealth可獲提供即時、個人化基金組合建議，該服務可追蹤、管理客戶的目標進度，客戶可因應任何變化隨時靈活調整投資目標。客戶可輸入財富目標金額、目標年期，再揀選一次性投資或每月投資金額，隨後可獲得投資計劃建議及了解目標成功率。

李家達指，GoWealth投資引擎有12個預設的模型投資組合，涵蓋不同風險水平，而組合內的基金有來自安聯環球投資、貝萊德、景順等，客戶可因應各自目標投資不同的組合。

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