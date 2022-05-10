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【MIRROR歌迷會】MIRROR官方歌迷會接受登記 入會享4大專屬福利 包括預訂MIRROR演唱會飛

理財智慧 15:38 2022/05/10

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MIRROR官方歌迷會正式接受登記啦！

相信自上月底電訊盈科（00008）旗下新公司MakerVille宣布MIRROR官方歌迷會將於5月成立，鏡粉們已熱切期待等入會，尤其入會最吸引原因之一是可以有機會訂購MIRROR在７月舉行的演唱會，在一票難求的情況下，大家自然想盡辦法搶飛，參加歌迷會自是最佳辦法。現在大家只需登入 mirrorweare.com 網站就可登記，同時還可享有專屬會員福利。

【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）【見下頁】

    點擊圖片放大
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    +24

【MIRO 4大專屬福利】包括:

- MIRO會員迎新禮盒

- 訂購MIRROR演唱會門票的機會**

- 訂購MIRROR粉絲見面會門票的機會**

- 網上訂購MIRO會員專屬商品的機會***

*會員號碼將由MIRROR Official Fan Club分配

**視乎主辦方分發給Fan Club的門票數量而定

***視乎供應而定

 

 

《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》將舉行10場演唱會，分別由7月25日至31日﹅8月2至4日，共開10場，門票價錢分別為1280元﹅880元及480元。

由於鏡粉們對演唱會門票的渴求，惹來一些不法份子借出售演唱會門票詐財，網上更有專售「黃牛飛」的網站開天殺價聲稱第一行的1280元門票，炒貴至44萬元一張，令外界譁然。MIRROR成員姜濤日前亦指炒到44萬元太誇張，呼籲大家不要為了看一場半場演唱會而損失金錢，並指MIRROR還會留在娛樂圈好耐，會繼續做演唱會。

 

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記者：張以正

 

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Mirror 演唱會 演唱會 電訊盈科（00008） 港股

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