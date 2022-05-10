▲ 【中國股市】中證監:A股槓桿資金風險可控 支持上市公司復工復產、平台經濟內房政策積極

滬深300指數年內累跌兩成，中證監副主席王建軍最新接受官媒訪問時稱，A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，形容A股各類風險因素可控，並指從政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，房地產、平台經濟、規範和引導資本健康發展等方面的積極訊號，有利於穩定各方面預期。

王建軍稱，中國經濟持續恢復，物流和產業鏈供應近期正有序有力恢復，中國經濟穩中向好形勢不改。他續指，要發揮市場內在穩定機制，會同國資委、工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股東增持、加大分紅，支持上市公司復工復產，並推動交易所債券市場支持企業合理融資需求。

王建軍稱，會鼓勵公募基金、證券公司以自有資金認購旗下的資管產品，積極引入中長期資金。中證監將支持滬深交易所、北交所減免上市公司年費等相關費用，減輕上市公司負擔。研究出台新的政策舉措，支持受疫情影響嚴重的地區和行業加快恢復發展。支持上市公司通過再融資、併購重組等方式克服疫情影響，快速走出困境。

在海外資金流方面，王建軍稱，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。從結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映了外資對中國經濟長期向好的信心。

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