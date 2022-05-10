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【職場壓力】前TikTok員工爆料：每周需開會85小時

科技 16:05 2022/05/10

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《華爾街日報》報道提到，一些員工每周在會議上需花費85個小時，導致要騰出更多時間來完成本身的工作。（法新社）

「996」工作時間表是一些中國科技企業的普遍做法，結果為員工帶來超長的工作時間，不但要在晚上和周末加班，甚至也影響身處海外的員工。《華爾街日報》日前發表報告，有前TikTok員工表示，在TikTok的作時間不但異常地長，甚至每周需開會85小時。

【TikTok】美國總統拜登開設TikTok帳戶　爭取Z世代支持

該報告的內容引述自TikTok洛杉磯分公司的前員工，並表示他們經歷了因加班和參加與中國同事的會議，而導致睡眠不足、體重下降，甚至影響個人婚姻，嚴重影響日常生活。報道更提到，一些員工每周在會議上需花費85個小時，導致要騰出更多時間來完成本身的工作。

【TikTok】TikTok推出「SoundOn」計劃　支持獨立音樂人提升知名度

另一方面，由於美國的星期日在中國已經是星期一，因此許多美國員工都需要在周末工作，以便能夠與地球另一端的同事保持一致。據悉，有10位產品經理在TikTok工作一年後辭職，原因是他們被要求跟隨中國同事的工作時間表。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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