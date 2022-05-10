【有相睇】不怕加息周期　拒租一世樓　628萬購上水樓　呎價13419元

雖然美國已經加息，日後可能加得更快更急，但無阻市民置業的意欲。美聯物業林錦華說，上水新都廣場3座中層H室，實用面積468平方呎，兩房間隔，向西南，原開價640萬元，終減價12萬元，以628萬元易手，實用呎價約13,419元。

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林錦華透露，買家本來是租客，近期決定轉租為買，由於認為屋苑配套齊全，既自設商場，又毗鄰港鐵站，所以購入單位自住。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，料不久前翻新，可即買即住。

資料顯示，原業主於2018年2月以約588萬元購入上址，持貨4年，現轉手帳面獲利40萬元，物業期內升值約6.8%。

同場加映【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

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