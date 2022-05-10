【消費券情報】SHOPLINE夥八達通增設收款方式　新店開戶即享三重獎賞

開店平台SHOPLINE今日宣布，夥拍八達通卡有限公司（八達通）新增八達通支付服務，為商戶提供更多收款方式，把握消費券商機。

根據 SHOPLINE 最新公布的《2022 香港開店白皮書》，2021年SHOPLINE 港訂單使用儲值支付工具比率為37%，遠遠拋離以往主流的信用卡支付（21%）及銀行轉帳（13%），更錄按年增長 3%，反映更多本地顧客偏向轉用儲值支付工具為首選付款方式。由即日起，SHOPLINE香港將支援八達通收款，商戶可於商用版八達通App申請帳戶，成功開戶後即可連結網店付款介面，方便快捷。

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SHOPLINE香港區總經理高忠超表示，根據SHOPLINE數據，去年8月至10月消費券派發期間，香港顧客使用消費券付款工具的付款比例，比去年同期最多高出5倍，升幅驚人；上月政府推出最新一期消費券，更加碼至1萬元，商戶更應把握時機開戶，搶佔700億消費券商機。」

八達通營業及市務總監李玉兒指：「八達通全港用戶滲透率高達98%，疫情期間網購發展迅速，我們希望藉今次與SHOPLINE的合作，繼續推廣以八達通網上購物，長遠而言，期望可以成為市民常用的網購支付工具。」

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SHOPLINE 現正支援八達通收款，為鼓勵更多商戶把握時機開戶，即日起至7月31日，於商用版八達通App申請帳戶時輸入推廣碼「SHOPLINE」，成功申請可享以下優惠：

商用版八達通 App 免首6個月銀行轉帳手續費；

成功開戶首30日內交易額達3,000 元，可享港幣 300 元獎賞；以及

商戶如有實體店，可免費獲贈八達通流動收款機一部（價值228 元）

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