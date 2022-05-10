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美國女獄警為愛犯險帶死囚越獄 與情人落網吞槍亡

環球社會熱點 15:30 2022/05/10

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美國阿拉巴馬州一名女獄警在獄中戀上一名死囚，上月底為愛犯險帶情人越獄，逃亡多州長達11日。警方周一成功追捕兩人，但這名女獄警最終吞槍自盡，送院搶救無效死亡。

英女王行動不便缺席國會開幕典禮 查理斯首代表致辭 【下一頁】

57歲的懷特（Vicky White）於阿拉巴馬州任職助理懲教主任，過往工作表現及紀錄良好，原定於上月29日退休。

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而38歲男囚犯Casey承認2015年殺害一名59歲婦女，於獄中候審。一旦罪名成立，他將面臨死刑。

4月29日事發當日，懷特聲稱要帶Casey離開監獄進行心理健康評估，兩人其後失蹤。

當局透露Casey越獄前一周，有人發現懷特在百貨公司購買男裝，更看到她進入一間性用品店，因此相信她不是遭到劫持。當局開出2.5萬美元（約19.5萬港元）懸紅通緝兩人。

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美國警方橫跨多州追捕兩人11日，而他們藏身於印第安納州一家汽車旅館。洗車店老闆向警方通報兩人行蹤，警方周一（9日）正式鎖定兩人位置並拘捕他們。

但當局同日晚上證實，懷特被捕期間開槍自殺，送往當地一家醫院後證實死亡。

據悉，懷特的丈夫已經離世。她早前賣樓，並向同事表示退休後計劃用更多時間到海灘玩。

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責任編輯：鄭錦玲

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