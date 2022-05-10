斯里蘭卡經濟危機觸發暴亂5死 總理引咎辭職

斯里蘭卡經濟衰退觸發連串示威衝突，當地局勢持續緊張。首都可倫坡有親政府人士周一（9日）闖入反政府示威者駐守場地施襲，雙方爆發暴力衝突，包括執政黨議員有最少5人死亡。總理馬顯達·拉賈帕沙其後宣布辭職，全國延長緊急狀態。

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斯里蘭卡經歷自獨立以來最嚴重的經濟危機，已連續數月停電及面臨食品、燃料、藥物嚴重短缺。當地過去數周有大規模反政府示威行動，多為和平示威。

首都可倫坡（Colombo）的親政府示威者，周一持棍闖入反政府示威者駐守在總理馬顯達·拉賈帕沙（Mahinda Rajapaksa）住所外的場地，破壞反政府橫額及標語，向反政府人士施襲。雙方爆發衝突，防暴警察發射催淚彈及高壓水槍驅散，並宣布立即實施宵禁。

事件觸發全國反政府人士情緒，拉賈帕沙家族、各部長及國會議員的住宅成為示威者目標，遭嚴重破壞及焚燒，總統官邸附近亦發現起火。

當地警方表示，執政黨議員Amarakeerthi Athukorala 在距離首都以外40公里的Nittambuwa，被一群暴徒包圍後開槍殺死兩人。他躲避至附近一座建築物，但其後與隨行保鑣都被發現倒斃。

總理馬顯達·拉賈帕沙已向弟弟、總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）提出請辭，所有內閣成員亦集體下台。拉賈帕沙指，會邀請其他政黨籌組聯合政府。

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周一衝突最少造成5人死亡，超過190人受傷。全國延長緊急狀態至周三（11日）。

馬顯達·拉賈帕沙辭職後，似乎未平息示威者怒火，有不少民眾繼要求總統拉賈帕沙下台，他們嘗試闖入總理官邸但不果，最終放火燒毀了住宅外一輛巴士。

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責任編輯：郭麗明