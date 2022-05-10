第二階段社交距離下周四放寬　幾時全放寬？　林鄭：再觀察一下

行政長官林鄭月娥今日（10日）出席行會前會見傳媒，提到毋須對每日確診人數高低太過緊張，因為數字到了如此低位，難免會有些波動，表示數字高低並不影響逐步放寬社交距離措施，將會落實下周四（5月19日）第二階段的放寬社交距離措施。

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林鄭又提到，政府於5月5日提早放寬3項社交距離措施，即提前放寬餐飲處所最多8人同坐一桌，重開泳池、刊憲泳灘、康樂及文化事務署水上活動中心和轄下公眾游泳池，以及容許身處郊野公園、在戶外進行劇烈活動等情況下可以不佩戴口罩，社會上的反應似乎都很正面，政府樂見社會上市民恢復更多日常活動。

有傳媒問及，會否提早放寬第三階段社交距離措施，在6月前、即今月底可一次過開放。林鄭回應表示，第三階段再放寬的措施其實不多，再放寬就只是完全放寬。暫時她覺得比較審慎的做法，都要再觀察一下，她個人傾向讓市民在一個更寬鬆的環境，慶祝香港回歸25周年，但今日未可公布，要讓第二階段安全着陸並先完成。

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下周四將放寬第二階段社交距離措施，屆時放寬情況如下：

（一）餐飲處所可提供堂食服務的時間會延長至晚上11時59分

（二）酒吧／酒館可以重開，營業時間至凌晨1時59分，每枱人數上限為4人

（三）餘下受第599F章規管而現時須關閉的表列處所（即浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪）可以重開

（四）戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，而戲院內容許飲食

（五）市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩

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