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【美團3690】美團推「騎手勞動安全保障」規則　外賣騎手可修改「同時接單量」並自行設置接單上限、股價仍跌近4%

股市 14:12 2022/05/10

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【美團3690】美團推「騎手勞動安全保障」規則　外賣騎手可修改「同時接單量」並自行設置接單上限

據內媒指，美團 （03690） 宣布「騎手勞動安全保障」相關規則，主要包括給騎手接單選擇權，以及給騎手更合理寬鬆的配送時間兩大範疇。外賣騎手可修改「同時接單量」並自行設置接單上限，又可在應用程式內發起改派、轉單、修改為「忙碌」狀態等方式，自主管理當前接單節奏。

美團外賣表示，經騎手懇談會、算法交流會等方式發現，騎手安全問題與配送途中異常場景的發生有強關聯。因此，美團外賣推出一系列舉措，一是減少訂單可能的異常，對於預判和識別到的異常場景，提供「單次補時+系統修正」兩種方式，讓訂單的配送時間更合理。二是應對騎手可能的異常，騎手可通過改派、轉單、自行設置「同時接單量」等方式，管理自己的接單節奏。

早前美團外賣今年1月開始，在武漢、蘇州、石家莊等多個城市上線了「紅燈補時」試點。試點結果顯示，騎手超時率最高下降3%。

美團現跌3.8%，報151元。

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編輯：姚卓然

港股 美團－W（03690） 美團外賣

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