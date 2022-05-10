【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！

▲ 松本清香港1號店5月11日開業。(資料圖片)

日本入境仍未全面放寬，但當地企業紛紛走出東南亞來到香港，港人遊日必去的藥妝店之一「松本清」官塘apm店於5月11日開幕，預定年內再添3間分店，遍及沙田、屯門及銅鑼灣。

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日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」原定年初進駐香港，惟受到疫情影響延後，位於觀塘apm商場的香港1號店終於在5月11開業，而接續在5月18日的沙田2號店亦會投入服務，至6月則會啟用屯門3號店，年內亦會在銅鑼灣開設分店，預定面積是全港最大。

松本清apm店佔地3,500呎，保留日本分店形像及配合香港加入新設計元素更為簡潔，貨架有齊中英日語說明。店舖將提供約8,000款產品，當中有約1,000款選擇直接從日本引入。注目系列有自家商品品牌「matsukiyo」、「RECiPEO」、「ARGELAN」等獨家發售的日本新興牌子。

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因疫情押後開張

松本清香港股份董事長暨總經理林保範表示，港人目前無法遊日，希望松本清開店能讓港人體驗到日本同等購物體驗，有置身日本感覺。他又透露，進軍香港的計劃由2019年開始籌備，惟因疫情致押後觀塘、屯門店的開業日期。

由即日至5月31日，顧客於觀塘apm店購物可獲九折優惠（部分貨品例外），而且5月22日前消費滿$300有機會獲得松本清帆布袋乙個。在5月23日至6月5日期間消費滿$500可獲50元港幣現金券，數量有限先到先得。