  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【試當真】恒生夥「試當真」啟動「試下mode」推理財產品優惠　料月內於上水設立跨境理財中心

股市 14:05 2022/05/10

分享：

分享：

【試當真】恒生夥「試當真」啟動「試下mode」推理財產品優惠　料月內於上水設立跨境理財中心

恒生銀行 （00011） 為針對年輕人理財，邀請YouTube頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪3位年輕人啟動「試下mode」，為旗下理財產品推出一系列優惠。恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，年初至今整體私人貸款錄得雙位數增長、趨勢持續，而以年輕人為服務對象的優進理財戶口於去年的開戶人數按年上升超過兩成。

恒生銀行委任兩名女高管人員　分別從花旗、嘉里建設「過檔」【下一頁】

她續稱，恒生月內將在上水分行設立跨境理財中心，今年内將在香港島及九龍開設其餘兩間，希望今年合共設立3間跨境理財中心，現時有不少客戶諮詢跨境理財服務，相信中港通關後，有關需求會釋放。

游學修：廣告裡再度穿起經典西裝造型特別感觸

恒生與試當真聯手推出「試下成熟、試下認真」電視廣告。兼任是次創作總監的游學修表示，「試當真」開台一年多，終於首次製作大型電視廣告，與有榮焉，更與許賢、蘇致豪一起擔任優進理財活動推廣代言人，在廣告裡再度穿起經典西裝造型，特別感觸，好像終於走到變得成熟的一步。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

阿修透露，今次廣告三人穿梭於不同電影和試當真影片的世界之間，藉多元宇宙的主題鼓勵觀眾多作嘗試。

開立恒生優進理財戶口，成功透過個人流動理財服務應用程式及完成指定任務要求後，除了可享用「試下mode」的優惠外，更可獲得「試當真限量版禮品，包括一套富電影感的「試當真」海報、一張展示廣告不同造型的立體變幻卡（光柵立體畫）及一隻遇熱變色杯。

相關文章：【恒生11】恒生銀行：首季有內房客流動性緊絀　需就預期信貸損失作適當提撥

相關文章：【恒生派息】恒生減派息36%至0.7元、較2020年疫情時更少　全日股價跌半成

港股 許賢 蘇致豪 出入境管制 廣告 私人貸款 游學修 香港 恒生銀行（00011）

上一篇文章

【美團3690】美團推「騎手勞動安全保障」規則　外賣騎手可修改「同時接單量」並自行設置接單上限、股價仍跌近4%

下一篇文章

滙豐005破底　想買加息受惠股揀美國銀行股更好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款