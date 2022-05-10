▲ 【試當真】恒生夥「試當真」啟動「試下mode」推理財產品優惠 料月內於上水設立跨境理財中心

恒生銀行 （00011） 為針對年輕人理財，邀請YouTube頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪3位年輕人啟動「試下mode」，為旗下理財產品推出一系列優惠。恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，年初至今整體私人貸款錄得雙位數增長、趨勢持續，而以年輕人為服務對象的優進理財戶口於去年的開戶人數按年上升超過兩成。

她續稱，恒生月內將在上水分行設立跨境理財中心，今年内將在香港島及九龍開設其餘兩間，希望今年合共設立3間跨境理財中心，現時有不少客戶諮詢跨境理財服務，相信中港通關後，有關需求會釋放。

游學修：廣告裡再度穿起經典西裝造型特別感觸

恒生與試當真聯手推出「試下成熟、試下認真」電視廣告。兼任是次創作總監的游學修表示，「試當真」開台一年多，終於首次製作大型電視廣告，與有榮焉，更與許賢、蘇致豪一起擔任優進理財活動推廣代言人，在廣告裡再度穿起經典西裝造型，特別感觸，好像終於走到變得成熟的一步。

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阿修透露，今次廣告三人穿梭於不同電影和試當真影片的世界之間，藉多元宇宙的主題鼓勵觀眾多作嘗試。

開立恒生優進理財戶口，成功透過個人流動理財服務應用程式及完成指定任務要求後，除了可享用「試下mode」的優惠外，更可獲得「試當真限量版禮品，包括一套富電影感的「試當真」海報、一張展示廣告不同造型的立體變幻卡（光柵立體畫）及一隻遇熱變色杯。

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