【烏克蘭戰爭】拜登指普京無法找出路 簽法案加快向烏供武

俄羅斯總統普京周一（9日）發表勝利日演説，未有重大宣布。美國總統拜登同日表示，普京無法為烏克蘭戰事找到出路。拜登周一正式簽署租借法案，容許美國政府加快向烏克蘭提供軍備抵抗俄羅斯。拜登呼籲國會盡快通過新支援烏克蘭撥款法案，指願意讓步將其和應對新冠疫情資金分拆處理。

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拜登（Joe Biden）周一出席籌款活動演講時表示，普京（Vladimir Putin）錯誤認為入侵烏克蘭可瓦解北約及歐盟，但事實卻正相反。拜登指美國及許多歐洲國家團結一致支持烏克蘭，又形容普京是一個精於計算之人（very calculating man），現時未能為烏克蘭戰爭找到出路。

拜登同日正式簽署《烏克蘭民主國防租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act），放寬美國政府提供或租借軍備援助的要求，加快速度向烏克蘭提供軍備。

根據法案，烏克蘭可要求簡化美國武器及其他安全援助的轉讓程序，不過保證日後會償還或更換相關資產給美國。

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拜登指法案是美國支援烏克蘭政府及民眾的重要工具，支持他們捍衛自己國家及民主，對抗俄軍入侵。拜登指戰鬥成本不菲，但向侵略屈服的代價更高。

拜登周一發表聲明敦促國會，盡快通過對烏克蘭援助撥款，否則美國對烏克蘭的援助物資將在約10日後耗盡。拜登表示，願意將烏克蘭援助撥款方案，及疫情救濟方案分拆，以加快審批前者。拜登希望國會在未來數日內通過烏克蘭撥款方案，以免耽誤軍事進度。

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責任編輯：李俊儀