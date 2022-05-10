【天價作品】Andy Warhol的瑪麗蓮·夢露肖像畫以1.95億美元成交　成美國最貴藝術品

綜合外媒報道，安迪·華荷（Andy Warhol）於1964年的瑪麗蓮·夢露肖像畫《Shot Sage Blue Marilyn》，於本周一以1.95億美元價錢拍賣出售，創下美國藝術家創作成交新紀錄。

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雖然是次售價略低於2億美元的預估價，也遠低於許多經銷商預期的2.5億至3億美元售價，在現今動蕩的市場周期中，此次拍賣仍被視為對藝術品作為長期保值手段，投下信任的一票。

《Shot Sage Blue Marilyn》是華荷在瑪麗蓮·夢露去世後2年，為她所繪製的系列肖像中的其中一幅。憑藉其鮮豔的色彩和迷人的表情，這些肖像畫成為華荷最具標誌性和最著名的形象作品。

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本周一所出售的藍色版本，由瑞士藝術品經銷商家族Ammanns所有，他們自1980年代初就擁有這幅畫作。是次拍賣收益將用於慈善用途，用作支持全球兒童的健康和教育計劃。

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