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【電動車】蔚來ES8等車型今日起加價1萬元人幣　另新中高端品牌廠房落戶合肥、股價仍跌9%

股市 13:56 2022/05/10

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【電動車】蔚來ES8等車型今日起加價1萬元人幣　另新中高端品牌廠房落戶合肥

蔚來 （09866） （美：NIO）今日起，將對旗下產品價格進行適當調整，ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調1萬元（人民幣‧下同），而ET7、ET5起售價不變。蔚來現跌8.9%，報111.2元。

電池租用服務方面，長續航電池包（100kWh）租用服務費調整為每股1680元，此前為1480元，已購車用戶不受此次調整影響。電池包按年靈活升級至長續航電池包，價格調整為每年9800元，此前為7980元。

蔚來早前3月曾稱無意加價，但到4月中上旬，指受全球原材料價格上漲影響，而改口預告加價。

另外，在安徽省重大項目「雲簽約」活動上，合肥市經開區與蔚來就NeoPark新橋智能電動汽車產業園區整車二期和關鍵核心零部件配套項目簽署合作協議。項目佔地1860畝，並將導入蔚來集團旗下全新中高端品牌智能電動汽車產品等，計劃2024年建成投產。

至於其他電動車股，小鵬汽車 （09868） 跌9.8%，理想汽車 （02015） 跌5.5%，同創近兩個月低。

相關文章：

【電動車加價】蔚來：3款車型5月加價1萬人幣　電池租用服務費同步上調

【電動車】蔚來認交付因疫情延遲　大和稱最多停工10日、大摩：蔚來較預期早加價

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編輯：姚卓然

港股 汽車 蔚來－SW（09866） 電動車

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