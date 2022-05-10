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【電競筆電】Lenovo新一代電競筆電Legion 7系列　配備A.I.調溫功能

科技 23:00 2022/05/10

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A.I.功能可提升Lenovo Coldfront 4.0散熱系統，為GPU和CPU降溫。（Lenovo）

為滿足新款遊戲和專業電競玩家的更多需求，Lenovo推出新一代電競用筆記型電腦Legion 7i和7，以及Legion Slim 7i和7，均採用16吋WQXGA顯示屏，並配備低聲安靜的人工智能（A.I.）調溫功能。

Legion 7i和7   電池容量99.99Whr

Lenovo Legion 7i和7比上一代更薄更輕，厚度只有19毫米及重5.5磅，而且電池容量為99.99Whr，是全球容量最大的16吋電競筆電的電池，且能進行高達135Whr的USB Type-C快速充電。

【電池續航力】手提電腦電池續航力報告出爐　LG包攬頭三位？

作為全球首款配備16英寸WQXGA顯示屏的電競筆電，Lenovo Legion 7i和7採用16:10長寬比，峰值亮度高達1,250尼特（nits），可完全覆蓋DCI-P3校準的色彩空間，具有TÜV眼睛安全認證。

Lenovo Legion 7i和7採用A.I. Engine 2.0，可以預測風扇曲線（fan curve），並根據每個遊戲實時平衡GPU和CPU的資源輸出，以提供其最佳性能。該A.I.功能還能提升Lenovo Coldfront 4.0散熱系統，為GPU和CPU降溫。

Legion 7i和7分別搭載第12代英特爾酷睿HX系列或AMD Ryzen 9 6900HX記憶體、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU（高達175W TGP）或AMD Radeon RX 6850M XT移動顯卡，並配備DDR5內存和第4代PCIe SSD存儲。

Legion Slim 7i和7   厚度僅16毫米

Lenovo Legion Slim 7i和7則是Lenovo最輕和最薄的16吋電競筆電，採用鋁和鎂的航空級金屬外殼，令重量只有4.4磅，厚度只有16毫米。

【個人電腦】PC銷售熱潮結束？　全球PC出貨量首季料跌7.3% 

Lenovo Legion Slim 7i和7分別搭載第12代英特爾酷睿H系列或AMD Ryzen 9 6900HX記憶體、NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU（最高100W Boosted TGP）或AMD Radeon RX 6800S移動顯卡，以及配備DDR5內存和第4代PCIe SSD存儲。同時，也改進了帶有HDMI 2.1的專用後置I/O儀表板，並配備99.99Whr的大容量電池和高達135Whr的USB Type-C快速充電。

與Legion 7i和7一樣，Legion Slim 7i和7也採用A.I. Engine 2.0來平衡GPU和CPU的資源輸出，以獲得更好的性能。而且進一步改善散熱系統，包括將液晶聚合物風扇葉片尺寸增加31%的同時也薄了40%，以及採用雙風扇系統，將轉速提高至100rpm。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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