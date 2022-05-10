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【跨境理財通】星展香港增「南向通」合作夥伴至3間　與深圳農商行合作拓大灣區投資服務

股市 13:32 2022/05/10

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【跨境理財通】星展香港增「南向通」合作夥伴至3間　與深圳農商行合作拓大灣區投資服務

星展銀行（香港）與深圳農村商業銀行宣佈展開合作，為合資格的內地大灣區投資者提供跨境理財「南向通」服務，意味星展香港在跨境理財通計劃下，擁有3間「南向通」合作夥伴銀行。星展香港和深圳農商銀行將聯合提供多元化的投資產品、方案及數碼銀行服務。

星展香港南向通客戶平均使用額度逾13萬人幣

自「跨境理財通」於去年10月正式開通，星展香港超過8成「南向通」客戶均為新客戶，整體個人平均使用額度超過13萬元人民幣，較市場3月底16,365元人民幣的平均使用額度超出8倍 。

許正宇指逐步優化理財通措施【下一頁】

選用星展香港「南向通」服務的客戶現可透過DBS digibank HK手機應用程式，完成「南向通」網上開戶申請，進行驗證後便可於網上享用跨境理財「南向通」服務。

星展香港行政總裁龐華毅表示，合作加強了星展香港的跨境理財通多合作夥伴策略，為大灣區內不同城市的個人投資者帶來優質和國際化的財富管理體驗，未來會繼續尋找合適的合作機會，以提升在大灣區的影響力和能力，並滿足區內客戶不斷增長的財務需求。

相關文章：【跨境理財通】跨境理財通個人投資者數目增至2.44萬　2月份新增855人

相關文章：【跨境理財通】彭博：證監會原則同意將理財通擴至券商　仍需內地監管機構批准

金融機構 跨境理財通 星展銀行 大灣區 香港

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