【網絡安全】報告：逾半數企業更新網絡安全戰略　36%採用硬件輔助

▲ 有53% IT安全專家指出，疫情對員工工作方式的影響，是企業更新其安全戰略的主要動力。（資料圖片）

近年網絡威脅增加，網絡安全保護成為企業加速發展的一環。芯片製造商英特爾（Intel）和IT研究所Ponemon發表報告，分析企業如何進行安全創新以更好地保護資產，當中有36%安全專家表示，他們的企業已採用硬件來輔助網絡安全。

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40%企業關注自動化、雲遷移

英特爾與Ponemon研究所合作，對美國、拉丁美洲和歐洲、中東和非洲地區的1,400多名IT安全專業人士進行調查，以了解企業在網絡安全戰略上部署。報告顯示，目前企業對安全創新的首要關注領域是自動化（41%）、矽層面的安全（40%）、雲遷移（40%）以及教育和培訓（38%）。

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有53% IT安全專家指出，疫情對員工工作方式的影響，是企業更新其安全戰略的主要動力。36%的IT安全專業人士表示，他們的企業計畫使用硬件輔助的安全解決方案，並期待技術供應商幫助他們優先考慮在其安全戰略中採用硬件輔助解決方案。而在這36%的人中，有85%受訪者表示硬件的安全性，是企業高度或非常高度優先的事項。

報告也發現，64%的受訪者表示，企業更傾向於在創新方面處於領先地位的供應商處購買技術和服務。這意味著，供應商有責任繼續為企業提供最具創新性的硬件和軟件安全解決方案，以幫助保護企業免受不斷變化的威脅。

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責任編輯：陳卓賢