  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】報告：逾半數企業更新網絡安全戰略　36%採用硬件輔助

科技 14:00 2022/05/10

分享：

分享：

有53% IT安全專家指出，疫情對員工工作方式的影響，是企業更新其安全戰略的主要動力。（資料圖片）

近年網絡威脅增加，網絡安全保護成為企業加速發展的一環。芯片製造商英特爾（Intel）和IT研究所Ponemon發表報告，分析企業如何進行安全創新以更好地保護資產，當中有36%安全專家表示，他們的企業已採用硬件來輔助網絡安全。

【Apple ID遭入侵】大量網民收到「Apple ID在中國被登入」　如何透過iPhone雙重認證自保？

40%企業關注自動化、雲遷移

英特爾與Ponemon研究所合作，對美國、拉丁美洲和歐洲、中東和非洲地區的1,400多名IT安全專業人士進行調查，以了解企業在網絡安全戰略上部署。報告顯示，目前企業對安全創新的首要關注領域是自動化（41%）、矽層面的安全（40%）、雲遷移（40%）以及教育和培訓（38%）。

【網絡安全】南韓成首個亞洲成員國　加入北約網絡防禦中心 

有53% IT安全專家指出，疫情對員工工作方式的影響，是企業更新其安全戰略的主要動力。36%的IT安全專業人士表示，他們的企業計畫使用硬件輔助的安全解決方案，並期待技術供應商幫助他們優先考慮在其安全戰略中採用硬件輔助解決方案。而在這36%的人中，有85%受訪者表示硬件的安全性，是企業高度或非常高度優先的事項。

報告也發現，64%的受訪者表示，企業更傾向於在創新方面處於領先地位的供應商處購買技術和服務。這意味著，供應商有責任繼續為企業提供最具創新性的硬件和軟件安全解決方案，以幫助保護企業免受不斷變化的威脅。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【密碼安全】密碼太多變煩惱　無密碼時代不是夢
2022/05/06
【密碼安全】密碼太多變煩惱　無密碼時代不是夢
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
2022/05/09
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
2022/05/06
【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
2022/05/06
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄

你可能感興趣

【密碼安全】密碼太多變煩惱　無密碼時代不是夢
10:00 2022/05/06
【密碼安全】密碼太多變煩惱　無密碼時代不是夢
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
18:20 2022/05/09
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
11:05 2022/05/06
【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
網絡保安 雲端 數碼轉型 疫情 軟件 Intel 硬件

下一篇文章

【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款