【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化

▲ 為進一步提升診斷肝纖維化準確度，減低檢測成本，有中大學者早前研發「無創人體組織生化成像技術」。

磁力共振掃描（MRI）為現時常用的醫學診斷工具，可檢測人體結構內的微小變化，有利早期診斷。為進一步提升診斷肝纖維化的準確度，減低檢測成本，有中大學者早前更研發「無創人體組織生化成像技術」，只需將軟件安裝在MRI機器，即可透過探測肝臟沉積分子的成像進行診斷。

中大醫學院影像及介入放射學系教授陳蔚天表示，早年夥拍團隊另外5位成員，投入約一千萬元研發該技術。當中加入：

「Spin-Lock」（自旋鎖）技術，定量分析MRI成像中的 「磁化轉移」（Magnetization transfer）反應

了解大分子沉積的程度，取得結構磁力共振成像下無法獲得的資訊（見圖輯），助及早診斷及治療

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早期肝臟結構層面 幾乎沒有症狀可探測

隨著影像分析技術不斷進步，可以將掃描得出的成像量化，更可用於病理診斷上，為醫生提供客觀的診症依據。他指出，現行的醫學診斷多以醫生的主觀判定為準：

惟在疾病早期，病人往往不會有任何感覺，出現病變的器官一般亦只有生化層面的改變，不具有結構方面的症狀，因此較難發現。

於是該研究團隊聚焦從生化層面獲得病變情況，讓肝臟内的大分子在磁力共振的環境下產生的「磁化轉移」物理現象，以獲得關鍵診斷資訊。單是應用該「Spin-Lock」（自旋鎖）技術於診斷肝纖維化的研究，已用上大約10年時間。

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藉「磁化轉移」物理現象 了解生化層面病變情況

早期的肝纖維化可以持續好幾年，對比市場上現有的數種檢測方案，他指：

市場現有方案主要是通過透過「肝穿刺」和「非入侵性影像技術」，惟兩者在早期診斷纖維化上尚有不足之處。

他解釋，雖然肝穿刺的準確度較高，被稱為「檢測金標準」，但入侵性檢測存在風險，患者有機會因此出現局部出血、腸穿孔、氣胸等併發症。同時，肝穿刺只會抽取患者部分肝臟作為樣本，採樣區域細小，較容易出現誤差；非入侵性影像技術的風險相對較低，但由於技術限制而難以診斷肝臟輕度纖維化時的情況，加上非入侵性影像技術需要配合額外硬件，增加檢測成本和使用上的不便。

由陳蔚天和團隊共同研發的技術，經臨床實驗證明能突破以上檢測方法的局限，日前更獲「2022年日內瓦國際發明展」金獎。

據悉，該團隊已於中大及威爾斯親王醫院進行臨床實驗，共邀請了55名參加者，其中22名參加者的肝臟情況為F0（無纖維化），剩餘33名參加者的肝臟情況為F1至F2（早期纖維化）。檢測方法與一般MRI掃描無異，只需要在掃描期間閉氣約10秒，重覆數次，便能得出結果。

實驗顯示，使用該生化成像技術的臨床結果有效性（AUROC）為0.85，而市面上的檢測方案為0.72，即反映其成效除了較現有的檢測技術高，也更準確診斷出肝纖維化最初期的情況。

醫學界目前用來評估肝纖維化及肝臟硬度，主要用到兩種超音波儀器包括肝臟纖維掃描儀（FibroScan）及高頻超音波（Acoustic Radiation Force Impulse imaging，ARFI），要購入儀器協助檢測，動輒需花約2萬至5萬美元（約16萬至39萬港元），變相費用也會轉嫁到用戶身上。然而，該技術毋須添置額外硬件，也不用注射任何造影劑，只需安裝到一般磁力共振掃描系統即可完成檢測。

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擬內地市場進一步臨床測試 與醫院緊密合作

為完善技術並加快商品化的步伐，陳蔚天透露，該團隊將開展多中心臨床測試驗證，計劃與中國內地4間醫院合作，為200至400名病患服務。期望在一至兩年內正式推出該科研技術。

他又認為，該技術的應用範圍廣泛，預計可檢測腎病、眼疾、心臟和腸道等問題，因此，他與團隊獲得大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）及香港科學園生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）資助，成立醫療科技公司明鑒（illuminatio），期望能在將來完成針對不同身體部位的臨床實驗，善用該技術。

記者：張寶燕、文睿

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