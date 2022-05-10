▲ 【元宇宙】阿里巴巴、騰訊註冊「元宇宙」商標齊觸礁

Meta（美：FB）創辦人朱克伯格去年提出公司未來主力開發「元宇宙（metaverse）」，視為互聯網下一階段發展大勢，元宇宙概念一度成為熱炒概念，內地科網界也擬布局元宇宙投資。不過，據內地查冊數據天眼查資料，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 近期申請註冊多個名稱涉及「元宇宙」的商標都被駁回。

據網站資料，騰訊去年9月申請「QQ元宇宙」、「幻核元宇宙」、「QQ音樂元宇宙」、「光夜元宇宙」等多個元宇宙商標，但近期都被發出「駁回通知發文」。

另外，阿里巴巴去年9月申請的「淘寶元宇宙」、「阿里元宇宙」商標，最新也收到「駁回通知發文」，相關商標原分類在廣告銷售、科學儀器、通訊服務等。

據中國國家知識產權局2月表示，當時該局已收到約1.6萬件與元宇宙相關的中英文商標申請，強調反對及打擊「蹭熱度」、無明顯使用目的等的惡意商標申請。

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