【移卡9923】移卡首季總支付交易量升18%　重申到店電商全年GMV為28億元至35億元人民幣指引、股價半日跌3%

▲ 【移卡9923】移卡首季總支付交易量升18% 重申到店電商全年GMV為28億元至35億元人民幣指引

移卡 （09923） 首季總支付交易量約達5,446億元人民幣，按年增長18.2%。活躍支付服務商戶數目達約748萬。集團的業務覆蓋全國300多個城市中的線下中小型商戶，因此，集團指中國局部地區疫情反彈對其業務影響相對有限。

移卡半日跌2.6%，報19.2元，曾低見18.6元，創近兩個月低。

期內，集團支付費率與2021年全年相比上升，今年首季的支付予分銷渠道的佣金率與2021年全年相比下降。集團指，今年將持續利用在商戶端的擴展能力和網絡效應，將重點放在平衡流量增長及盈利能力。

至於到店電商服務，總商戶交易量（GMV）達5.6億元人民幣，付費客戶數目達470萬名。集團重申今年全年GMV達到28億元至35億元人民幣的指引。

另外，移卡於1月1日至4月30日期間，受限制股份單位計劃的受託人已動用合共約2.98億港元在市場購買1,447.6萬股公司股份，佔公司已發行股份的3.2%，並將用作對受限制股份單位計劃下參與者的獎勵，如挽留及激勵主要僱員。

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編輯：姚卓然