尹錫悅正式就任南韓總統 願助北韓改善經濟

政治素人尹錫悅3月勝出南韓總統大選，周二（10日）正式就職南韓總統，多國政要出席。尹錫悅於就職演説表明如北韓實現無核化，他願意協助北韓改善經濟，同時期待和其他國家合作解決共同挑戰。尹錫悅又強調捍衛政治及經濟自由，是南韓成功的基礎。

尹錫悅：順從民意管治 果斷應對北韓 【下一頁】

首爾鐘路區普信閣在當地午夜時分，舉行敲鐘儀式迎接新總統任期。尹錫悅零時在總統府地下的國家危機管理中心接管韓軍統帥權，聽取聯合參謀本部匯報。

尹錫悅早上帶同夫人金建希前往國立首爾顯忠院，向顯忠塔獻花焚香。

總統就職典禮周二於首爾國會大樓前舉行，有4.1萬人出席，見證尹錫悅宣誓就任第20屆南韓總統。兩名前總統文在寅與朴槿惠、中國國家副主席王岐山、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）丈夫任德龍（Douglas Emhoff）亦有出席。

尹錫悅在就職典禮中表示，若北韓實現無核化，他願意協助北韓改善經濟。尹錫悅指，雖然北韓的核武器計劃對南韓及周邊地區構成安全威脅，但南韓依然敞開對話大門，力求和平解決北韓核武問題。若北韓實現真正無核化，南韓將和國際社會一同制定計劃，協助北韓改善經濟及居民生活質素。

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尹錫悅在就職演説中表示，世界各地都正面對疫情、供應鏈、氣候變化等問題，南韓失業率亦正在上升，他期待和與其他國家合作解決問題。尹錫悅指，解決上述問題本應是政治應有之義，但目前政治正面臨民主主義危機，而最大的問題就是「反智主義」，南韓應重新準確認識自由的價值。

南韓尹錫悅親美減依賴華 陷反女權爭議 【下一頁】

尹錫悅表示，將會將南韓建設成一個擁護自由民主及確保繁榮市場經濟、履行責任值得國際社會信賴、屬於人民的國家。他將銘記重建偉大國家的莊嚴職責，又強調作為全球公民，必須反對任何旨在剝奪自由、侵犯人權或破壞和平的企圖。

尹錫悅亦指，眾多國民在快速發展中都能找到向上流的新機會，消除社會兩極分化和矛盾的根源，但只有基於科技及創新才能實現快速經濟增長。

據悉，美國總統拜登（Joe Biden）將會在5月20日至22日期間，即尹錫悅上任10日後到訪南韓。外界預料兩人期間的會面，將成南韓新總統就任後，美韓有史以來最早的一次峰會。

另外，尹錫悅還需面對修復和日本的關係，他在競選期間曾表示會與鄰國建立面對未來的關係。南韓和日本因二戰慰安婦、強迫勞動及領土爭議等原因，近期兩國關係有所轉差。

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責任編輯：李俊儀