馮德萊恩未成功遊説 匈牙利仍反對歐盟禁俄石油

歐盟對俄羅斯的第6輪制裁，提出停用俄羅斯石油但遭匈牙利反對，匈牙利據報希望退出俄石油禁令。歐盟委員會主席馮德萊恩赴匈牙利遊説該國支持歐盟停用俄石油，但未能成功達成協議。

匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令 【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（9日）到訪匈牙利，與匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）會晤，試圖遊説對方支持歐盟禁俄石油。

但會面未有突破。馮德萊恩形容她與奧爾班德會晤取得進展，有助釐清制裁與能源安全相關的問題，但仍需進一步工作。

《華爾街日報》報道指，歐盟周一較早時開會再討論制裁方案。由於布魯塞爾開出援助作為條件，斯洛伐克、捷克、保加利亞和克羅地亞同意石油禁運。

但匈牙利外長表示，匈牙利政府不能支持歐盟的石油禁運措施。歐盟官員指匈牙利要求如果停止進口俄羅斯石油，需向匈牙利提供替代能源供應。

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據悉，歐盟委員會準備向匈牙利提供更多時間停用俄石油，並提供保證和援助，確保匈牙利能找到能源替代品。

《華爾街日報》引述一名與會歐盟官員指匈牙利政府無明確承諾如條件獲滿足，就會加入歐盟的制裁行動，也沒有斷言拒絕。

匈牙利大約三分之二的石油供應來自俄羅斯，主要是通過德魯日巴（Druzhba）輸油管。歐盟官員指匈牙利官員對改造煉油廠、儲存和基礎設施以擺脫俄羅斯原油表示擔憂。

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責任編輯：鄭錦玲