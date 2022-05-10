  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馮德萊恩未成功遊説 匈牙利仍反對歐盟禁俄石油

環球政治 12:45 2022/05/10

分享：

分享：

歐盟對俄羅斯的第6輪制裁，提出停用俄羅斯石油但遭匈牙利反對，匈牙利據報希望退出俄石油禁令。歐盟委員會主席馮德萊恩赴匈牙利遊説該國支持歐盟停用俄石油，但未能成功達成協議。

匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令 【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（9日）到訪匈牙利，與匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）會晤，試圖遊説對方支持歐盟禁俄石油。

但會面未有突破。馮德萊恩形容她與奧爾班德會晤取得進展，有助釐清制裁與能源安全相關的問題，但仍需進一步工作。

《華爾街日報》報道指，歐盟周一較早時開會再討論制裁方案。由於布魯塞爾開出援助作為條件，斯洛伐克、捷克、保加利亞和克羅地亞同意石油禁運。

但匈牙利外長表示，匈牙利政府不能支持歐盟的石油禁運措施。歐盟官員指匈牙利要求如果停止進口俄羅斯石油，需向匈牙利提供替代能源供應。

【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行 【下一頁】

據悉，歐盟委員會準備向匈牙利提供更多時間停用俄石油，並提供保證和援助，確保匈牙利能找到能源替代品。

《華爾街日報》引述一名與會歐盟官員指匈牙利政府無明確承諾如條件獲滿足，就會加入歐盟的制裁行動，也沒有斷言拒絕。

匈牙利大約三分之二的石油供應來自俄羅斯，主要是通過德魯日巴（Druzhba）輸油管。歐盟官員指匈牙利官員對改造煉油廠、儲存和基礎設施以擺脫俄羅斯原油表示擔憂。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬克龍指烏克蘭入歐盟或需時數十年 倡新歐洲共同體
今日
馬克龍指烏克蘭入歐盟或需時數十年 倡新歐洲共同體
【烏克蘭戰爭】普京勝利日演講無爆點 再強調俄被迫而戰
2022/05/09
【烏克蘭戰爭】普京勝利日演講無爆點 再強調俄被迫而戰
普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家
2022/05/09
普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家
【烏克蘭戰爭】俄太空總署威脅馬斯克 不滿為烏提供Starlink設備
2022/05/09
【烏克蘭戰爭】俄太空總署威脅馬斯克 不滿為烏提供Starlink設備
匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令
2022/05/09
匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令

你可能感興趣

馬克龍指烏克蘭入歐盟或需時數十年 倡新歐洲共同體
今日 11:01
馬克龍指烏克蘭入歐盟或需時數十年 倡新歐洲共同體
【烏克蘭戰爭】普京勝利日演講無爆點 再強調俄被迫而戰
18:12 2022/05/09
【烏克蘭戰爭】普京勝利日演講無爆點 再強調俄被迫而戰
普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家
15:56 2022/05/09
普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家
地緣政治 外交 馮德萊恩 歐盟 匈牙利 石油 制裁 俄羅斯

下一篇文章

小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭炮擊 白宮斥俄扭曲歷史（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭炮擊 白宮斥俄扭曲歷史（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款