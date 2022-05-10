▲ 【名家看法】蘇沛豐：港股估值低殘料形成高低腳見底形態 恒指失守3月中低位的機會不大

港股持續弱勢，開市後曾跌逾800點。招銀國際策略師蘇沛豐向本報表示，港股缺乏動力向上，美元上升不利市場氣氛，債息攀高亦令增長股估值受壓，預期大市於低位徘徊的可能性較大，不排除會跌穿19000關，但因大市估值已相當低殘，預期恒指失守3月中低位18235點的機會不大。

蘇沛豐指，現時恒指預測市盈率只有約10倍，預測市帳率亦只有約0.7倍，再向下大跌的空間不多，預期會形成高低腳見底的形態，當消化了近期的利淡因素，如聯儲局加息及內地一線城市疫情影響後，便會喘定。

「4月底政治局會議後未有實質政策出台，市場正等待中央推出更多穩增長政策，加上未來兩周陸續有科網業績，預期業績疲弱，甚至會調低盈利指引。」

蘇沛豐偏好基建概念股

蘇沛豐稱，內地4月宏觀經濟數據料欠佳，視乎市場如何解讀，若想低撈科網股，建議選擇騰訊 （00700） 及網易 （09999） 兩隻手游股，因遊戲版號已重批，政策風險相對較低。

他偏好基建概念股，包括水泥、建材及中鐵 （00390） ，因內地整體經濟疲弱，預期會有政策推動基建投資。

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