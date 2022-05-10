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【業績｜內房股】雅居樂公布經審核全年業績　去年盈利跌29%、不派末期息

股市 12:23 2022/05/10

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【業績｜內房股】雅居樂公布經審核全年業績　去年盈利跌29%、不派末期息

雅居樂 （03383） 公布經審核全年業績，去年營業額按年跌9%至730.3億元（人民幣‧下同），淨利潤跌29.2%至67.1億元，每股基本盈利跌29.1%至1.729元，此業績與早前3月底所公布的未經審核全年業績公告相同。另外，董事會不建議派付末期息。

雅居樂半日跌2.6%，報3.36元。

期內，集團預售金額為1,390.1億元，為歷史新高，累計預售建築面積為971.9萬平方米，預售均價為每平方米14,303元。

集團新增29個優質項目，增添預計總建築面積424萬平方米的土地，新項目的總土地金額為278.3億元，樓面地價為每平方米6,565元。目前，集團於84個城市擁有預計總建築面積4,737萬平方米的土地儲備，平均樓面地價為每平方米3,651元。

另外，集團現金及銀行存款總額為384.2億元。淨負債比率為50.8%，按年下降10.2個百分點。

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編輯：姚卓然

內地物業 港股 民企內房股 雅居樂集團（03383）

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