【消費情報】7-Eleven yuu會員大著數日 11/5一日限定優惠 買滿71元即可享11%折扣

7-Eleven將於明日（11日）再次帶來「yuu折日」，為大家帶來一日限定購物優惠。由明日早上7時起，顧客當日只需買滿71元即可享11%折扣（89折優惠） ，再配合今期多款精選著數優惠，包括竹下童星點心麵朱古力味雪條、 GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）、樂天涼快沙冰、嘉士伯啤酒330毫升4罐裝、金象牌頂上茉莉香米8公斤等，變相實行「折上折」。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

今期「yuu折日」更精選一系列極罕加菲貓精品，包括雙層玻璃杯、餐具套裝、透明雨傘等，加菲貓迷務必要加入掃貨戰團，以優惠價入手。

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「 yuu折日」只限一天，掃貨同時除可賺取yuu積分，指定貨品更可獲取yuu印花，享受三重優惠。此外更可以yuu積分換領7-Eleven電子現金券，實行攞盡著數。

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責任編輯：嚴浩文