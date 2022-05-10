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【航空恢復】IATA料全球航空客運量提早2023年回復疫情前　中國3月客運重挫59%

宏觀解讀 12:06 2022/05/10

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【航空恢復】IATA料全球航空客運量提早2023年回復疫情前　中國3月客運重挫59%

全球290家航空公司組成的國際航空運輸協會（IATA）表示，全球航空客運量正加速恢復，看好行業可在2023年恢復至疫情前水平，較IATA早前預計2024年才能恢復至疫情前，提早一年。不過，IATA總幹事Willie Walsh稱，亞太區航空恢復步伐較慢，主要受中國的防疫措施持續影響。

IATA於2020年疫情全球大流行時預測，航空客運量要到2024年才能重回疫情前水平，並維持有關預測至今。

Walsh接受外電訪問時稱，即使烏克蘭戰事、中國航空限制，隨多地放寬出入境限制，今年全球航空客運量恢復速度較預期快，而且業界收到的預訂數據強勁，他所遇到的航空公司行政總裁都說預訂不止集中在年底旺季，而是全年都有很強需求，未受油價上升、勞工市場緊張的宏觀經濟因素影響。

他表示，個別地區恢復步伐較慢，如亞太市場持續受中國防疫限制影響，明年個別季度全球航空客運量仍可能未及疫情前，但重申行業復甦明顯。

IATA：香港解禁外國旅客入境僅一小步、須更多工作重建連接力 曾稱香港從航空地圖「消失」，可見【下一頁】

據IATA統計數據，以收益旅客公里數（RPK）基準，全球今年3月客運量按年回升76%，按年增幅較2月增長1.16倍放慢，但運量恢復至疫情前2019年同月的59%，為疫情後新高。

不過，亞太區客運量為全球唯一下跌分部，主要受中國國內航空客量按年大跌59%影響。參考國泰航空 （00293） 數據，3月客運量只有2019年同月的1%。

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