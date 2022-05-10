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【虛擬經濟】Instagram本周起支援NFT功能 美國地區創作者率先試行

環球政經 18:54 2022/05/10

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Meta行政總裁朱克伯格今年3月預告，NFT（非同質化代幣）功能將會登陸Instagram（IG）平台。他近日就宣布本周起將會開始在IG上測試數碼收藏品功能，以便創作者和收藏家可於其個人頭像上展示他們的NFT。類似功能將會登錄Facebook平台，此外創作者亦可通過Spark AR程式在IG Stories利用擴增實境功能展示「AR NFT」，以便將數碼藝術「放置」到物理空間中。

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

IG主管Adam Mosseri今日（10日）亦宣布，IG將於本周起與部分預先挑選的美國地區創作者一起測試NFT功能。他指出，用戶在IG上發布或分享數碼收藏品毋須任何費用。參與測試的創作者，現在起可於IG Feed、Stories或Messages中，分享他們製作或購買的NFT。他稱現時只有少數人可以進行相關測試，但Meta計劃在從初步測試獲得回應後，在未來推出更多與NFT相關的功能。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】Instagram美國地區試行訂閱制 三大功能助創作者增加收入

【延伸閱讀】【虛擬經濟】朱克伯格加速布局元宇宙 確認Instagram短期內將引入NFT功能

Adam Mosseri亦指出了IG和NFT在本質上的分別。他表示NFT和區塊鏈技術，信任和權力都是分散式的，但IG從根本上說卻是個中心化平台，兩者之間存在著緊張關係，這正是IG從小規模開展的原因之一。他補充，儘管IG事實上是一個中心化平台，但仍希望確保IG能夠理解如何接受分散式信任和分散式權力的原則。

IG NFT功能初期支援的區塊鏈包括Ethereum和Polygon，其後再會支援Flow及Solana。錢包方面初期包括Rainbow、MetaMask和Trust Wallet，其後會再支援Coinbase、Dapper和Phantom。

【延伸閱讀】摩通重申看好中國股市  建議增持22隻提高市佔率股份【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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