▲ 【保就業2022】林鄭：首批4.5萬名僱主今獲發放5月工資補貼 第二階段社交距離措施如期5月19日放寛

特首林鄭月娥今早在行會前記者，她指政府早前推出新一輪保就業計劃今共接獲14萬名僱主申請，單是5月的申請已佔當時評估16萬合資格僱主的88%，一共涉及約120萬名僱員及10萬名自僱人士，有關僱員會在5月份獲得津貼保障，其中4.5萬名僱主今日將獲通知收取有關工資津貼，涉資23億元。

本港疫情方面，林鄭月娥表示，現時本港每日個案徘徊在200至300宗，昨日確診數字更達3個月以來的最低。她指有效繁殖率及即時患病率有波動，惟幅度不致令人擔心，並不影響早前公布的社交距離措施，所以5月19日第二階段放寛社交距離措施將會落實。

至於會否提早放寬第3階段社交距離措施，林鄭月娥稱，目前比較審慎就是觀察放寬第2階段社交措施後情況，又指第三階段放寬社交距離措施的內容不多，強調她本人傾向在寬鬆環境下，讓市民慶祝回歸25周年。

另外，她又對立法會早前完成取消強積金對沖法案的逐條審議感到安慰，有望於6月中完成二讀和三讀程序。

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