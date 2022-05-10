【券商點睇】天風：邊際預期向好 大眾消費股價值回歸

天風證券指，市場回歸確定性，關注大眾消費股的配置機會，目前估值具備一定優勢的公司，待行業從疫後逐步復甦，一些公司有望實現價值回歸。該行指，啤酒板塊高端化邏輯持續兌現，提價傳導相對順暢，疫後復甦彈性大。長期來看，高端化進程加速，伴隨整體競爭格局持續優化，結構升級邏輯在供給端巨頭的推動下持續強化，費用投入及產能效率持續改善，看好整體行業修復機會。

另一方面，乳製品板塊業績穩健增長，無懼疫情擾動。行業維持增長主要建立在持續提升的公眾健康飲食意識基礎之上，同時疫情對乳製品消費也有一定催化作用，行業整體需求存在韌性，同時市場容量持續擴大，伴隨飲食消費的健康升級，高端產品需求增長是長期趨勢，對行業內各細分板塊的龍頭進一步擴大優勢奠定了基礎。

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該行認為短期市場仍存在兩點不確定性，一是疫情所帶來收入的不確定性，二是成本上漲所帶來利潤的不確定性。當市場情緒回暖，可重點關注疫情受損方向，具備較強的業績彈性，同時通過行業比較和產業趨勢的判斷，啤酒行業「價」的穩定性，以及餐飲產業鏈「量」的穩定性，仍有望在未來持續演繹，企業的價值驅動力不改，回調後建議積極關注。

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撰文：林衛