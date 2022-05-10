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【抖音TikTok】字節跳動更名抖音後據報聘高盛為IPO主承銷商　快手上市保薦人將被排除在外

新股IPO 12:03 2022/05/10

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【抖音TikTok】字節跳動更名抖音後據報聘高盛為IPO主承銷商　快手上市保薦人將被排除在外

抖音及TikTok母企字節跳動上市傳聞不絕於耳，內媒報道，坐擁今日頭條、飛書、西瓜視頻等應用的字節跳動，旗下多家公司更名為「抖音」，市場估計與其準備赴港上市有關，消息稱，目前抖音正就上市進行相關準備工作，但基於現時市況太差，因此暫未有迫切上市的需要。

字節跳動香港公司更名抖音集團【下一頁】

報道稱，由於過去數年高盛與字節跳動及張一鳴保持良好合作關係，高盛將成為抖音IPO的主承銷商，而早前曾參與快手 （01024） IPO的承銷商，則預期會被排除在外，當時快手上市的聯席保薦人包括摩根士丹利、美銀及華興資本。

或選中金或中信建投作為中資券商承銷商

報道又指，基於抖音與快手存在直接競爭關係，因此大摩不會擔任抖音IPO承銷商，抖音可能會選擇中金或中信建投作為中資券商承銷商。

由於TikTo在海外面臨眾多監管不確定性，張一鳴可能將抖音、今日頭條、飛書、西瓜視頻、火山引擎等國內業務打包一起在香港上市後，待時機成熟後再考慮TikTok在美國上市事宜。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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港股 字節跳動 抖音 張一鳴 IPO 快手—W（01024）
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