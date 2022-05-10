【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？

▲ 創業38年、經營日本迴轉壽司品牌「壽司郎」的FOOD&LIFE COMPANIES宣布，將從10月起，調升每碟壽司的價格。（資料圖片）

受原材料、運費價格上漲及日圓貶值影響，創業38年、經營日本迴轉壽司品牌「壽司郎」的FOOD&LIFE COMPANIES宣布，將從10月起調升每碟壽司的價格。

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壽司郎從1984年創業以來，各分店販售的壽司從每碟稅前100日圓（約6.03港元）價格起跳，至今從未漲價，但接下來將從10月起，加到每碟連稅120日圓至150日圓（約7.23港元至9.04港元）不等。

各地區加價幅度不同

因應不同地區的店舖店租與工資，壽司郎在日本各分店分成「郊外型」、「準都市型」及「都市型」3種類型。郊外型每盤壽司最低價格將從目前含稅110日圓（約6.63港元）升到120日圓（約7.23港元）；準都市型從121日圓（約7.29港元）漲為130日圓（約7.83港元）；都市型將從132日圓（約7.95港元）漲為150日圓（約9.04港元）。

FOOD&LIFE COMPANIES社長水留浩一表示，在經營環境發生大變化的情況下，該企的情況也必須有所變化，目前的價格將維持到9月底，「希望在這個暑假能讓一眾年輕朋友及孩童，盡情享用最後的100日圓壽司」。

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責任編輯：李智美