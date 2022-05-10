【越秀交通】招商證券：疫情後恢復可期 越秀交通息率吸引

招商證券報告指，越秀交通（01052）未來改擴建和持續收購可推動公司業績繼續穩健增長，REITs平台有望持續運作。公司較高的派息比率與股息率亦有吸引力。

該行認為，去年12月，公司分拆漢孝高速，發行華夏越秀高速REIT成功在A股上市。通過這種模式，公司能縮短投資回收周期，增厚整體盈利水平，同時降低資產負債率，優化資產結構。該行預計公司在未來將繼續通過REITs平台運作，獲得處置收益、增厚利潤。

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中長期來看，該行認為越秀交通的控股路產區位良好，疫情後有望快速恢復；廣州北二環改擴建和其他潛在收購機會有望推動公司主業持續增長；高派息比率和8厘的預測股息率具有吸引力。該行給予公司目標價6.5港元，評級為「強烈推薦」。

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撰文：林衛