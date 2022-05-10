  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【穩增長】動用新工具紓緩財政壓力 專家倡增發特別國債

股樓投資 12:39 2022/05/10

分享：

分享：

內地報道，面對經濟下行壓力加大，適時研究推出增量政策工具成為各方共識。專家認為，在落實新一輪稅費支持政策的基礎上，當前實施積極的財政政策可考慮動用儲備政策工具，比如，近期被討論較多的特別國債，其可用於全面加強基建、抗擊疫情、助企紓困、保障民生、恢復消費等方面。

中泰證券首席固收分析師周岳認為，中國在特定歷史時期為滿足特定目的發行過三類特別類型債券，起到積極作用。相比直接提高預算赤字率，發行特別國債的方式更加靈活，且在2020年已有先例，在當前疫情反覆的背景下，操作性可能更強。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

華泰證券首席固收分析師張繼強認為，可從保持GDP增速和預算收入兩個目標推測增發特別國債規模，從對沖疫情造成的GDP損失來看，應增發特別國債不少於6,000億元（人民幣，下同），還需為應對不確定性留出一定冗餘；從財力缺口來看，預計全年財政收入可能低於預算目標1萬億元以上。

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國

上一篇文章

【越秀交通】招商證券：疫情後恢復可期 越秀交通息率吸引

下一篇文章

【保就業】林鄭月娥：至今收到14萬名僱主申請 4.5萬名僱主今獲發放5月工資補貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款