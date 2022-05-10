【穩增長】動用新工具紓緩財政壓力 專家倡增發特別國債

內地報道，面對經濟下行壓力加大，適時研究推出增量政策工具成為各方共識。專家認為，在落實新一輪稅費支持政策的基礎上，當前實施積極的財政政策可考慮動用儲備政策工具，比如，近期被討論較多的特別國債，其可用於全面加強基建、抗擊疫情、助企紓困、保障民生、恢復消費等方面。

中泰證券首席固收分析師周岳認為，中國在特定歷史時期為滿足特定目的發行過三類特別類型債券，起到積極作用。相比直接提高預算赤字率，發行特別國債的方式更加靈活，且在2020年已有先例，在當前疫情反覆的背景下，操作性可能更強。

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華泰證券首席固收分析師張繼強認為，可從保持GDP增速和預算收入兩個目標推測增發特別國債規模，從對沖疫情造成的GDP損失來看，應增發特別國債不少於6,000億元（人民幣，下同），還需為應對不確定性留出一定冗餘；從財力缺口來看，預計全年財政收入可能低於預算目標1萬億元以上。

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撰文：林衛