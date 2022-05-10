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英女王行動不便缺席國會開幕典禮 查理斯首代表致辭

環球社會熱點 11:52 2022/05/10

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英國白金漢宮宣布英女王因行動不便，將缺席周二（10日）的國會開幕典禮及致辭。這次屬英女王在位以來，除了懷孕之外首次缺席國會開幕典禮。王儲查理斯首次以國務顧問身份，代替英女王發表國會演説，威廉王子亦會出席典禮。

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白金漢宮指，現年96歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II） 因行動不便，接受醫生建議後決定缺席國會開幕大典及致辭。

英女王每年都會主持國會開幕並致辭，宣讀英國政府未來一年立法計劃，是王室重要職責。英女王在位70年以來，除了今次以外，僅於1959年及1963年懷孕期間無法出席國會開幕典禮。

英女王對上兩次缺席時，分別由上議院專員主持開幕及由大法官代替她宣讀國會演説。

至於王儲查理斯（Prince Charles）首次以國務顧問（counsellors of state）身份，代替母親英女王致辭。白金漢宮指，威廉王子（Prince William）作為國務顧問之一亦會出席國會開幕典禮。

去年國會開幕典禮

    點擊圖片放大

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當她無法執行公務時，4名國務顧問包括查理斯、威廉王子、安德魯王子（Prince Andrew） 及哈里王子（Prince Harry），將有權代替英女王處理事務。

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責任編輯：郭麗明

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