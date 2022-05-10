【企業招聘】聘請學生7個優勢　助企業減招聘壓力

企業面對大辭職潮，人力資源部門在招聘人才或會受到多方面的壓力和挑戰。據《HRnews》報告表示，企業可聘請學生為正式員工，盡管僱主會認為他們缺乏經驗及專業技能，或無法與正常員工般在指定時間工作。但報告認為，僱用學生工作能為企業注入動力，並列出聘用學生工作的7個優點，為企業減低人員填補及招聘的壓力。

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1.更新技能：學生校園內學習的是行業最新的技術和方法，聘請相關學科的學生工作，能有助學生們將所學的知識實踐，以行業的新技術或理論，應用在企業或部門工作上，而且學生的學習速度快，能為企業提高整體的工作效率。

2.勤奮工作：大多數學生以半工讀的方式工作，工作的原因多是需要以薪酬應付日常開支，如學費及生活費等，所以，學生的工作態度一般會較積極。

3.技能培訓：企業或部門在業務執行新想法時，學生也可提供他們新生代的思維，有助企業提增加想法。而且，學生較容易接受及適應變化，若提供在職培訓提升技能，或會在企業進行新業務規劃時，有意想不到成效。

4.靈活工作時間：學生的時間分配大多數較靈活及具機動性，若企業能提供相應的報酬，可促使吸引學生以額外的時間工作，企業在人手調配時可更有機動性。

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5.創意：學生在社會上所接觸的新事物，或會增企業打破傳統的新想法，有助企業提升價值及創意，促進生產力。

6.活力：年輕人活力十足，往往可在短時間內處理更多的工作，除了更快理解工作程序及快速的執行力外，也能為辦公室增添活力，對企業內的員工或有正面影響。

7.容易管理：學生處於學習階段，他們想更認識工作環境，一旦出現錯誤，經部門管理人發現問題所在，他們也更容易糾正。更重要的是學生較容易聘請，及薪酬相對便宜，有助企業減低招聘壓力。

責任編輯：向頌勤

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