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【中美角力】美國傳考慮擴大芯片製造設備禁令　華虹半導體插15%、中芯國際跌3%後回穩

股市 11:25 2022/05/10

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【中美角力】美國傳考慮擴大芯片製造設備禁令　華虹半導體插15%

外電《The Information》引述消息報道，美國商務部擬擴大對華的半導體製造設備禁令，考慮禁止美國公司向中國公司出售先進芯片製造設備，並點出最新芯片製造禁令會影響華虹半導體 （01347） 、紫光旗下長江存儲、長鑫存儲等之前未受禁令影響的中國芯片公司。受美國潛在禁令消息影響，華虹半導體早市最多跌18%，低見23.2元。至上午11時20分，華虹半導體最新仍跌15%，暫報24.15元，創逾52周新低，即市成交4.7億元。

報道指出，美國商務部擴大半導體設備禁令仍處於早期階段，可能需時多個月完成起草。目前，美國的出口和商務往來禁令已使華為自研芯片的製造和供應受重挫，中芯國際 （00981） 也因無法進口極紫外光（EUV）光刻設備，令其難以製造10納米以內製程的芯片。

中芯國際早市曾跌3%，最新跌1.2%，暫報15.04元，成交2億元。

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