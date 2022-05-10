小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統

菲律賓周一（9日）舉行總統選舉投票，初步點票結果出爐。大熱候選人、前獨裁者馬可斯之子小馬可斯票數多過主要對手超過一倍，取得壓倒性票數篤定當選。小馬可斯當晚未宣布勝選，但在社交平台上感謝支持者，指未來仍有很多事情需要落實。

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菲律賓已點算逾9成選票，初步結果顯示小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）獲得近3,000萬票，而其主要對手、現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）則獲得約1,400萬票。小馬可斯所獲得票數是羅布雷多的超過兩倍。雖然官方或需數周時間才能確認最終結果，但小馬可斯已篤定當選。

現年64歲的小馬可斯周一晚上現身支持者集會，並於深夜發布錄音感謝支持者。但他未有宣布勝選，指直到選票全數點算完畢才能慶祝。小馬可斯亦在Facebook上表示，日後仍有很多事情需要落實，絕非單靠他一個人努力就可完成。

小馬可斯在競選期間承諾提供更多就業機會、降低物價、加強投資農業和基礎設施。

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有政治分析專家指，菲律賓民眾已厭倦歷屆政府的政治爭論，以對進步及經濟的承諾，認為承諾未能令普通民眾收益，故小馬可斯獲得大量支持。亦有分析人士指，馬可斯家族一直尋求重返政治舞台。

小馬可斯否認組織任何網上活動涉及虛假信息散播，社交媒體流傳虛假訊息使他成為最大受益者。負責在選前監察虛假信息的事實核查聯盟Tsek.ph分析顯示，大多數虛假訊息旨在破壞羅布雷多聲譽，或提升馬可斯家族形象。

小馬可斯以「我們將再次崛起」（Together we shall rise again）為競選口號，喚起民眾對父親馬可斯（Ferdinand Marcos）的懷念。小馬可斯及支持者普遍認為馬可斯執政時期是個黃金年代，但當時有成千上萬的反對派人士失蹤、被捕或遭受酷刑，政府亦掠奪多達100億美元（約780億港元）財產。

馬可斯於1986年被迫下台，連同家人坐直升機離開總統府流亡海外，3年後於美國逝世。

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責任編輯：李俊儀