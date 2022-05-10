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【保就業】林鄭月娥：至今收到14萬名僱主申請 4.5萬名僱主今獲發放5月工資補貼

理財智慧 11:28 2022/05/10

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行政長官林鄭月娥表示，2022年保就業計劃至今收到14萬名僱主申請，獲保障僱員總人數達120萬人，他們將會在5月份獲得保就業保障，與此同時，亦有10萬宗來自自僱人士的申請。首批成功獲批的4.5萬名僱主申請，今日（10日）將會獲通知發放5月份保就業工資補貼，總金額為23億元。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

林鄭月娥續說，早前公佈支援企業及就業情況的工作會繼續加把勁進行，例如接受申請及撥款，望能助企業營業恢復及提供更多支援。

 

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責任編輯：羅浩濂

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