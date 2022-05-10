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【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT

科技 11:20 2022/05/10

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Meta正開發在IG Stories上使用AR技術，以展示3D NFT。（法新社）

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在3月的SXSW 2022活動上透露，將於短期內為Instagram（IG）加入非同質化代幣（NFT）的相關功能。朱克伯格日前正式宣布，IG將於本周測試NFT功能，讓用戶在他們的個人資料上顯示其NFT。

【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」

朱克伯格表示，Meta已開始為NFT進行建設，該新功能不僅會在元宇宙和其現實實驗室（Reality Labs）中運行，而且還包括旗下的應用程式系列。他指出：「Meta已開始在IG上測試數碼收藏品，以便創作者和收藏家可以展示他們的NFT。」

擬使用AR技術  展示3D NFT

除IG外，朱克伯格還透露類似的NFT功能，也將在Facebook和WhatsApp上出現。此外，Meta正開發在IG Stories上使用AR技術，以展示3D NFT。朱克伯格表示，這項功能將建立在Spark AR的基礎上，並允許用戶「在物理空間中放置數碼藝術」（place digital art in physical spaces）。

【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域

Instagram負責人Adam Mosseri強調，用戶不需要支付任何「與在IG上發布或分享數碼收藏品有關的費用」。他認為NFT將可為一部分創作者提供一種在平台上謀生的方式，這表明用戶將能夠在某個時候直接在IG上購買和出售這些產品。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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