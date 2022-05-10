▲ 【內房危機】融創美元債券還息寬限期逼近 如明日未能還息恐觸發交叉違約

《彭博》報道，融創中國 （01918） 的2,950萬美元債券利息的30天寬限期將於5月11日（明日）結束。據債券發行說明書，不能如期支付可能引發其他離岸債券交叉違約。融創自4月起至目前仍在停牌。

融創另外還有3筆本應上個月支付債券利息，分別為2023年到期8.35%美元債、2024年到期6.8%美元債，及2024年到期5.95%美元債，有債券持有人向彭博透露，在初始到期日並未收到付息。而3筆債券的寬限期分別將於5月19日、20日、26日屆滿。融創中國未有回應。

此外，公司於6月份將有6億美元債券到期。而融創在境內債務上也遭遇困難，最近獲得債權人同意將40億元人民幣債券展期18個月。

美元債券 到期日 金額 寬限期結束 7.95% 2023年到期 4月11日 2,950萬美元 5月11日 8.35% 2023年到期 4月19日 2,685萬美元 5月19日 6.8% 2024年到期 4月20日 2,040萬美元 5月20日 5.95% 2024年到期 5月26日 2,800萬美元 5月26日 7.25% 2022年到期 6月14日 6.2175億美元 -

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編輯：姚卓然