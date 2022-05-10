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馬克龍指烏克蘭入歐盟或需時數十年 倡新歐洲共同體

環球政治 11:01 2022/05/10

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烏克蘭已提交加入歐盟的申請表第二部分，歐盟預計下月答覆。法國總統馬克龍警告即使烏克蘭很快獲得候選國地位，恐需時長達數十年才能正式加入歐盟。馬克龍呼籲建立新的歐洲政治共同體，允許歐盟以外的國家加入歐洲。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一（9日）已向歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），提交加入歐盟的申請表第二部分。

馮德萊恩表示，歐盟委員會的目標是於6月提供意見和答覆。她又形容歐洲的未來也是烏克蘭的未來。

各國通常需時數年就加入歐盟談判，候選國必須證明其符合尊重民主和法治、經濟強大等多項標準。

澤連斯基曾建議歐盟使用特別程序，讓烏克蘭直接成為歐盟成員國，但歐盟未有採納提議。

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法國為現任歐盟理事會主席國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一於歐洲議會的歐洲未來會議閉幕式發言，讚揚烏克蘭憑鬥爭和勇氣已成為歐洲的一員。

但馬克龍指出即使歐盟翌日就授予烏克蘭候選國資格，但除非歐盟降低加入標準，否則烏克蘭加入歐盟的過程需要幾年甚至幾十年時間。

馬克龍認為與其停用歐盟嚴格審核標準以加快烏克蘭申請進程，反而應該考慮建立平行的歐洲共同體。

他指出這個新的歐洲組織，可推動堅持核心價值觀的歐洲民主國家為政治合作、安全、能源合作、運輸、投資、基礎設施和人員流動提供新空間。

不過馬克龍強調，加入新歐洲共同體不能保證該國未來可獲歐盟成員資格。

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責任編輯：鄭錦玲

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