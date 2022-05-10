▲ 【基金看法】貝萊德降中國股債評級 批疫情封控令增長前景迅速惡化

內地堅持以「動態清零」應付疫情，投資界料中國今年GDP難達至5.5%增長目標，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）最新發表報告，更改對中國資本市場「適度超配（modest overweight）」的看法，改予對中國股票和債券中性立場。貝萊德策略師指出，中國為遏制疫情而採取的大範圍封控舉措，正導致增長前景迅速惡化，因而改變立場。

貝萊息於去年10月更改中國股市評級至「超配」，看好中國逐步放鬆貨幣和財政政策以應對經濟放緩將有助於提振市場，而且資產估值的吸引力能彌補當中風險。

事隔逾半年，內地疫情年內明顯升溫，上海嚴厲防疫逾一個月仍未大幅放寬措施，中央政治局會議上周重申「動態清零」科學有效，不會更改立場。貝萊德表示，封控措施勢必會抑制經濟活動，即使中國的決策者已經在放鬆政策防止成長放緩，但還沒有採取足夠行動。

在中國本土疫情因素以外，貝萊德也提及俄羅斯入侵烏克蘭所引發的地緣政治風險，該行指出北京與莫斯科的緊密聯繫，海外投資者或因憂慮監管介入或其他因素，而面臨愈來愈大壓力須避開中國資產。

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