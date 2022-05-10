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【美企業績】Upstart首季營收升1.6倍　惟次季及全年指引遜預期、盤前大瀉49%

股市 19:00 2022/05/10

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【美企業績】Upstart首季營收升1.6倍　惟次季及全年指引遜預期

人工智能貸款平台Upstart（美：UPST）首季營收為3.1億美元勝預期，按年升156%，經調整後的EBITDA為6260萬美元，亦勝預期。經調經後淨利潤按年升1.9倍至5860萬美元。然而，Upstart第二季度及全年指引遜預期，Upstart周二盤前大瀉49%，暫報39.25美元。

Upstart的聯合創始人兼首席執行官Dave Girouard表示，公司連續7季錄得盈利，並連續4季收入增長達三位數。儘管今年的經濟形勢充滿挑戰，但公司清楚這種情況，並有信心應對2022年以及以後可能發生的情況。期內，Upstart的銀行合作夥伴共發放了465,537筆貸款，總計價值為45億美元，費率請求轉換率為21%，較去年同期的22%下跌1個百分點。

Upstart料次季經調整後淨利按季腰斬

不過，公司預計第二季度營收區間為2.95億至3.05億美元，遜市場預期的3.348億美元；預計經調整後的EBITDA為3200萬至3400萬美元，遜市場預期的5920萬美元；預計經調整後淨利潤為2800萬至3000萬美元，較首季利潤近乎腰斬。

至於今年全年營收，公司預計全年營收約為12.5億美元，遜市場預期的14億美元，調整後的EBITDA利潤率約為15%。

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編輯：姚卓然

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