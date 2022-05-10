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【港股市況】港股ADR跌逾700點　阿里巴巴ADR較港低近8%（不斷更新）

股市 08:43 2022/05/10

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港股市況不斷更新

道指隔晚跌653點，納指瀉4.3%，港股若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開743點，恒指料開報19257點。滙豐 （00005） ADR折合報47.77元，較港收市價低1.23元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報328.28元，較港收市價低20.92元或6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.25元，較港收市價低7.1元或7.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【08：39】恒指黑期跌約334點，報19275點。道指期貨跌115點，報32130點。

【08：15】【醫藥股】華潤醫藥與河南真實生物訂立為期10年戰略合作協議

【07：54】【汽車股】吉利斥資13.8億人幣收購34%雷諾韓國汽車公司股權

【07：47】【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股　陸金所、滴滴上榜

【07：45】港股ADR收報19257點，跌743點或3.9%。滙豐 （00005） ADR折合報47.77元，較港收市價低1.23元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報328.28元，較港收市價低20.92元或6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.25元，較港收市價低7.1元或7.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國10年期債息曾見3.203厘3年半高，加上美滙指數曾衝破104關口，美股3大指數均向下。道指收市跌653點，報32245點；標指失守4000關，收跌132點，報3991點；納指瀉521點或4.29%，報11623點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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