【港股市況】恒生指數午後跌幅收窄至逾300點　創科逆市升半成試一百關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚下挫，道指跌653點，納指瀉4.3%，港股假後承接低開701點，開市後曾跌逾800點，低見19178點，其後跌勢略為喘定，恒生指數半日跌565點，報19436點，成交842.6億元。恒生科技指數跌4.7%，報3846點。京東 （09618） 跌逾9%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【名家看法】蘇沛豐：港股估值低殘料形成高低腳見底形態 恒指失守3月中低位的機會不大

即市走勢︰

【15：46】天臣 （01201） 尾市瀉逾五成，破底低見0.15元，成交105萬元。

【15：23】港股尾市跌幅收窄至300點內，報19705點，跌296點。

【15：18】【自動駕駛】百度「蘿蔔快跑」正式落地武漢經開區 初期投入10輛Apollo Moon極狐版自動駕駛車

【15：08】京東 （09618） 尾市跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌近5%；美團 （03690） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【15：01】內地股市造好，上證升1.1%；深證升1.4%；創業板指升2.2%。

【中國股市】中證監：A股槓桿資金風險可控 支持上市公司復工復產、平台經濟內房政策積極

【14：52】大市跌約350點，報19649點；科指跌3.1%，報3911點。創科 （00669） 逆市升逾5%，高見99.9元，暫為表現最好藍籌；碧桂園服務 （06098） 挫一成，藍籌中表現最差。

【14：32】防守性強的公用股個別發展，中電 （00002） 升近0.1%；煤氣 （00003） 跌逾1%，破底低見8.33元；電能 （00006） 升0.8%，破頂高見54.6元；長建 （01038） 升0.3%。

【14：13】【美團3690】美團推「騎手勞動安全保障」規則 外賣騎手可修改「同時接單量」並自行設置接單上限、股價仍跌近4%

【14：13】創科 （00669） 升幅擴大至逾4%，高見99.55元上試100元關口。

【14：07】高鵬礦業 （02212） 升逾五成，破頂高見0.075元，成交709萬元。

【14：01】大市最新跌近450點，報19553點，跌448點；科指跌3.4%，報3898點。

【14：01】【電動車】蔚來ES8等車型今日起加價1萬元人幣 另新中高端品牌廠房落戶合肥、股價仍跌9%

【13：26】恒指跌幅進一步收窄至400點內；科指跌3%。

【13：14】恒安 （01044） 逆市升逾2%，高見37.45元。

【13：10】蒙牛 （02319） 破底低見35.65元後，最新倒升0.3%報38.7元。

【13：08】大市跌幅收窄至約435點，報19565點。

【13：03】四大內銀個別發展，其中建行 （00939） 逆市向好升0.2%；工行 （01398） 、農行 （01288） 跌0.7%；中行 （03988） 跌0.3%。

【13：02】京東 （09618） 午後初段跌逾9%；阿里巴巴 （09988） 跌半成；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：01】【元宇宙】阿里巴巴、騰訊註冊「元宇宙」商標齊觸礁

【13：00】港股午後初段跌近500點，報19518點，跌483點；科指跌4%，報3873點。

【12：50】【移卡9923】移卡首季總支付交易量升18% 重申到店電商全年GMV為28億元至35億元人民幣指引、股價半日跌3%

【12：23】【業績｜內房股】雅居樂公布經審核全年業績 去年盈利跌29%、不派末期息

【12：00】恒生指數半日跌565點，報19436點，成交842.6億元。恒生科技指數跌4.7%，報3846點。京東 （09618） 跌逾9%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【11：40】港股中午收市前跌近600點；科指跌4.6%。

【11：30】上證半日升0.2%；深證升0.4%；創業板指升1.4%。

【11：27】京東 （09618） 最新跌近一成；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近半成；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【11：26】【中美角力】美國傳考慮擴大芯片製造設備禁令 華虹半導體插15%、中芯國際跌3%後回穩

【11：17】【內房危機】世茂建議延遲一年償付債券 聲稱此舉不構成債務違約

【11：08】【內房危機】融創美元債券還息寬限期逼近 如明日未能還息恐觸發交叉違約

【11：01】比亞迪 （01211） 最新跌逾7%；吉利 （00175） 跌近4%；長汽 （02333） 跌近4%，破底低見8.96元；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：56】濠賭股下挫，藍籌股銀娛 （00027） 跌4%；金沙 （01928） 跌逾6%。永利 （01128） 跌4%；美高梅 （02282） 跌逾3%；澳博 （00880） 跌近2%；新濠 （00200） 跌4%。

【10：52】碧桂園 （02007） 挫一成，低見4.32元。

【10：47】大市跌幅再擴大至約500點，至19500水平以下；科指跌4%，報3873點。

【10：41】本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌逾3%；新世界 （00017） 跌近4%，破底低見27.65元；信置 （00083） 跌近2%；長實 （01113） 跌逾4%。

【10：32】舜宇 （02382） 轉升0.6%，高見101元，今早曾破底低見93.55元。

【10：27】恒指跌幅進一步收窄至約400點，報19592點，跌409點；科指跌3.2%，報3909點。

【10：27】港交所 （00388） 最新轉升0.2%，高見328.2元，今早曾低見320元。

【10：24】Tesla（美︰TSLA）隔晚跌9%，小鵬汽車 （09868） 跌11%，低見78元。蔚來 （09866） 跌一成，破底低見104.5元；理想汽車 （02015） 跌逾6%，低見74.75元。

【10：20】聯想 （00992） 股價逆市再升逾1%，高見8元。

【10：13】道指期貨轉升85點，港股跌幅略收窄至近500點。

【10：11】君實生物 （01877） 逆市升逾6%，高見63.45元。

【10：07】恒指最新跌近550點，科指跌4.6%。京東 （09618） 跌逾9%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【09：59】比特幣曾跌穿三萬美元，火幣科技 （01611） 跌逾12%，破底低見4.5元；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 跌逾4%，破底低見0.14元；美圖 （01357） 跌逾3%。

【Bitcoin】比特幣失守3萬美元創去年7月低 分析指或有機會進一步跌至2.5萬美元

【09：50】報道稱美國商務部正考慮禁止美國公司向中國公司出售先進的晶片製造設備，亦禁止中國公司購買美國生產的工具來製造先進晶片。華虹半導體 （01347） 跌13%，破底低見23.2元。

【09：47】港交所 （00388） 跌逾1%，低見320元。

【抖音TikTok】字節跳動香港公司更名抖音集團 為赴港上市鋪路？

【09：41】創科實業 （00669） 逆市升逾3%，高見98.1元。

【09：39】大市跌勢略為喘定，恒指跌幅略收窄至約615點，報19386點；科指跌5.3%，報3822點。

【09：35】京東 （09618） 早段跌一成；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；小米 （01810） 跌逾5%，破底低見10.36元。

【09：33】舜宇 （02382） 跌逾3%，破底低見94.35元，失守100元關口；瑞聲 （02018） 跌逾4%，早段低見15.78元。

【舜宇2382】舜宇光學挫5%失100元關 手機鏡頭4月出貨量增3.5%、手機攝像模組出貨量跌近兩成

【09：32】成實外教育 （01565） 復牌挫逾四成，破底低見0.232元。成實外教育截至2月28日止中期純利1014萬元人民幣，按年跌93.7%，不派中期息。

【09：31】港股開市後跌約800點，曾跌穿19200點水平。

【09：28】雅士利 （01230） 逆市高開14%，開報1.05元破頂。蒙牛 （02319） 跌逾7%，開報35.65元破底。

【私有化】蒙牛與法資達能完全剝離關係 落實溢價3成全購雅士利國際

【09：27】比亞迪 （01211） 跌9%，比亞迪捲入空氣污染醜聞，內媒引述知情人士透露目前比亞迪長沙工廠已經進行停產整頓。

【比亞迪1211】比亞迪低開9% 長沙工廠廢氣排放疑致多名兒童流鼻血、傳工廠已停產整頓、未知會否影響交付

【09：22】油價下挫，兩桶油中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌6%；中石化 （00386） 跌逾1%。紐約期油收跌6.1%，布蘭特期油收跌5.7%。

【09：22】快手 （01024） 跌逾7%。國家廣電總局等四部門周六（7日）發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》，提出禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，16歲以下不得任網絡主播。

【互聯網監管】內地禁止未成年網絡主播獲打賞 16歲以下不可做主播

【09：22】恒生指數假後低開701點，開報19300點。恒生科技指數跌5.9%，報3796點。阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；騰訊 （00700） 跌近5%；美團 （03690） 跌7%。

【09：13】期指開報19230點，跌640點或3.2%。

【08：53】銀基 （00886） 開市前宣布停牌；成實外教育 （01565） 今早復牌。

【08：39】恒指黑期跌約334點，報19275點。道指期貨跌115點，報32130點。

【08：15】【醫藥股】華潤醫藥與河南真實生物訂立為期10年戰略合作協議

【07：54】【汽車股】吉利斥資13.8億人幣收購34%雷諾韓國汽車公司股權

【07：47】【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股 陸金所、滴滴上榜

【07：45】港股ADR收報19257點，跌743點或3.9%。滙豐 （00005） ADR折合報47.77元，較港收市價低1.23元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報328.28元，較港收市價低20.92元或6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.25元，較港收市價低7.1元或7.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國10年期債息曾見3.203厘3年半高，加上美滙指數曾衝破104關口，美股3大指數均向下。道指收市跌653點，報32245點；標指失守4000關，收跌132點，報3991點；納指瀉521點或4.29%，報11623點。

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責任編輯︰梁浩碩